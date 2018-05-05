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Havuza balıklama atlayıp, başını çarpan Rus turist öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde balıklama atladığı havuzun zeminine başını çarpan Rus turist Sergei Yakovlev (37), yaşamını yitirdi

05 Mayıs 2018 13:51

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde balıklama atladığı havuzun zeminine başını çarpan Rus turist Sergei Yakovlev (37), yaşamını yitirdi.
Kemer\'in Göynük Mahallesi\'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus Sergei Yakovlev, dün saat 16.00 sıralarında otelin havuzuna balıklama atlarken, başını zemine çarptı. Kendinden geçen Yakovlev için 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sergei Yakovlev\'e kalp masajı yaptı. Müdahalenin ardından ambulansla Kemer\'deki özel bir hastaneye götürülen Sergei Yakovlev, kurtarılamadı.
Sergei Yakovlev\'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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