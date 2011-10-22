Havuz partisine eskort

T24-

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul polisi 4 ay önce bir fuhuş çetesinin peşine düştü. Ekipler salı günü Beşiktaş, Kemerburgaz ve Etiler’deki 48 yere 200 polisle eşzamanlı baskın yaptı. Baskında liderliğini Sibirya’da yaşayan Rus Maria L.’nin yaptığı çetenin yönetim kadrosunda bulunan 10’u kadın 17 kişi yakalandı.Baskınlarda geceliği 1000 Euro karşılığında fuhuş yaptırılan 50 kadın da gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları bir internet sitesi aracılığıyla müşterilerin isteklerine göre 5 yıldızlı otellere, evlere, kiralanan lüks villalara ya da havuz başlarında düzenlenen seks partilerine kadın gönderdikleri belirlendi. Polis, kadınların müşterilere götürüldüğü 4 taksiye de el koydu.Polise yakalanmamak için şifreli konuşan çete üyelerinin fuhuş için “tedaviye gitme” şifresini kullandıkları belirlendi. İnternet üzerinden müşterileriyle konuşan şüphelilerden Türk bir kadının, kimliğini gizlemek için kendisini Rus olarak tanıttığı ve ikna edici olmak için bozuk bir Türkçeyle yazıştığı anlaşıldı.