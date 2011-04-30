-HAVUTÇU İLK DERBİSİNE ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Tayfur Havutçu teknik direktörü olarak Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbi maça çıktı. Daha önce futbolcu ve yardımcı antrenör olarak derbi heyecanı yaşayan Havutçu, ilk kez teknik direktör olarak bir derbide yer aldı. Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Guti Hernandez, Galatasaray derbisinde takımdaki yerini aldı. Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarında forma giyemeyen Guti, uzun süren sakatlığının ardından Galatasaray derbisiyle taraftarlarının karşısına çıktı. -A2'DEN İKİ FUTBOLCU- Beşiktaş'ta sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Tayfur Havutçu, A2 takımından 2 futbolcuyu 18 kişilik maç kadrosuna aldı. Sakat futbolcular, Ferrari, Nobre, Nihat, Ersan, Ernst, Almeida ve cezalı Necip'in yokluğunda Cumali Bişi ve Furkan Şimşek, kendilerine yedek kulübesinde yer buldu. -SAKATLIĞI GEÇEN BOBO DA KADRODA- Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Bobo, derbide sahaya ilk 11'de çıktı. Almeida ve Nobre'nin sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak olmaları nedeniyle hafta içinde yoğun bir tedavi programı uygulanan Brezilyalı futbolcu, derbi maçta takımını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılarda savunmada Ekrem, Sivok, İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı, ön liberoda Aurelio ve Fernandes, kanatlarda Quaresma ve Simao, forvette ise Bobo oynarken, forvet arkasında da Guti forma giydi. Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Cenk, Cumali, Hilbert, Onur, Erhan, Rıdvan ve Furkan yer aldı. -EMRE UNUTULMADI- Geçen hafta içinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emre İncemollaoğlu unutulmadı. Beşiktaşlı taraftarlar tribünlere Emre ile ilgili pankartlar asıp, ''Emre ölmedi, kalbimizde yaşıyor'' diye tezahüratlar yaptı. Bu sırada, Galatasaray taraftarları da Emre lehine tezahürat yapıp ''Başınız sağ olsun'' diye tempo tutunca iki takım taraftarları arasında centilmenlik rüzgarları esti. Beşiktaş taraftarları da bu tezahüratlar nedeniyle Galatasaray taraftarlarını alkışladı. -İLGİ FAZLAYDI- İki takımın da ligde iddiasının kalmamasına rağmen taraftarlar derbi maça büyük ilgi gösterdi. Eski açık tribündeki boşluklar dışında tribünler tamamen dolarken 30 bine yakın sporsever karşılaşmayı izledi. Bu arada, maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlar lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren rakipleri aleyhine tezahüratlar yaptı. ''Kümede kal Galatasaray'' tezahüratları yapan taraftarlar, kapalı tribünde de Bank Asya 1. Lig logosunun bulunduğu bayrak açtı. Diğer yandan, Beşiktaşlı bir taraftarın ''Sendeki asilliği Kraliyet ailesinde bulamadım'' pankartı, haftanın pankartı seçildi. Öte yandan Çarşı Grubu, sosyal içerikli mesajlarına derbi maçta da devam ederken kapalı tribüne ''Çarşı abur cubura karşı'', ''Çarşı çürük dişlere karşı'' yazılı pankartlar asıldı. -DÜNYA DİLEK GÜNÜ- 29 Nisan Dünya Dilek Günü nedeniyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Bir Dilek Tut Derneği Başkanı Carole Hakko ile birlikte protokol tribününde derneğin bugüne özel hazırlattığı tişörtü giyerek oturdu. Revna Demirören, ''Bir Dilek Tut Derneği'nin yönetim kurulunda çalışıyorum. Bugün futbolcularımız vakfın pankartıyla sahaya çıkacak. Dün dünya dilek günüydü. Çocuklarımızın dileklerini yerine getirmek için, herkes 5282'ye bir SMS atarak, yardımda bulunsun'' diye konuştu. Beşiktaşlı futbolcular da sahaya ''29 Nisan Dünya Dilek Günü'' yazılı pankartla çıktı. -BAŞKANLAR BİRLİKTE İZLEDİ- Beşiktaş-Galatasaray derbisini iki kulübün başkanları birlikte izledi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ile Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, protokol tribününde yan yana oturarak maçı takip etti.