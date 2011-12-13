-Havutçu: Bizim için bir ders oldu İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - ''Futbolda şike'' davasında tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nden tahliye edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, ''Özgürlük bambaşka, insan yaşamadan anlamıyor. Bu da bizim için bir ders oldu'' dedi. Lig TV'ye açıklamalar yapan Havutçu, en çok neyi özlediği sorusu üzerine, ''Her şeyi tabi. Özgürlük bambaşka, insan yaşamadan anlamıyor. Biz de tabi bunu yaşamadan önce daha değişik düşünüyorduk ama bu süreci atlattıktan sonra insanın yaşantısında çok şeyin değiştiğine inanıyorum. Bu da bizim için bir ders oldu'' ifadelerini kullandı. Fiyapı İnönü Stadı'ndaki atmosferi özleyip özlemediği sorusuna ise Beşiktaş Teknik Direktörü, şöyle yanıt verdi: ''Tabi özledik. O atmosferi özledim. Ayrıca çok mutluyum. Takım da iyi gidiyor. Daha iyi de olacağına inanıyorum. Yarın da önemli bir karşılaşma var. İnşallah Avrupa Ligi'nde de grup lideri olarak çıkarız. Stoke City maçına gitmek istiyorum. Başkanımız da yarın sabah dönecek. Başkanımızla da görüşeceğiz. Ondan sonra maça gideceğiz.'' Bir soru üzerine teknik direktör Carlos Carvalhal'ı değerlendiren Havutçu, ''Mutluyum takım iyi gidiyor. Carlos ile biz Avusturya'da kamp döneminde görüştük. Anlaşmıştık her konuda, görev dağılımı da yapmıştık ama bu süreç yaşandı. Bizim yerimize Carlos görevi devraldı. İnşallah hem grup lideri olarak Avrupa kupalarına devam edeceğiz. Hem de ligi de iyi bir konumda bitireceğiz'' şeklinde konuştu. Beşiktaş teknik direktörü ''Sizi ne zaman yedek kulübesinde takım takıma taktik verirken göreceğiz'' sorusuna, ''Şu anda onu hiç düşünmüyorum. Hem başkanımızla hem yönetimimizle görüşüp en sağlıklı kararı vereceğiz. Şu anda ailemle beraber olmayı düşünüyorum'' şeklinde ifadeler kullandı. Tayfur Havutçu, cezaevinden tahliye edildikten sonra uyuyamadığını da bildirdi.