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Havran'daki katliamda, genç kız kardeşini kurtarmak istemiş

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, evlenmek istediği Gülşen Çetinkaya (20) verilmeyince av tüfeğiyle ailenin evini basarak 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral'ın (26), olay anında kardeşi Yasin Çetinkaya'yı (2) ku

22 Şubat 2018 20:06

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de, evlenmek istediği Gülşen Çetinkaya (20) verilmeyince av tüfeğiyle ailenin evini basarak 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral\'ın (26), olay anında kardeşi Yasin Çetinkaya\'yı (2) kucaklayıp, evden kaçmak isteyen genç kızın bel bölgesine arkasından yakın mesafeden ateş ettiği ortaya çıktı. Edremit Devlet Hastanesi\'nde yoğun bakımda olan Gülşen Çetinkaya, durumunun ağırlaşması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne sevk edildi.
Olay, geçen pazartesi akşamı saat 22.30 sıralarında Havran ilçesine bağlı Hüseyinbeşeler köyünde meydana geldi. Eseler köyünde yaşayan Ali Saral, 2 yıl önce, Hüseyinbeşeler köyünde yaşayan Hasan ve Melike Çetinkaya\'nın 4 çocuğundan Gülşen Çetinkaya\'yı evlenmek için istedi. Çetinkaya çifti kızını Saral\'a vermeyince aileler arasında tartışma çıktı. Gülşen Çetinkaya\'dan vazgeçmeyen Ali Saral, yanında iki ruhsatsız av tüfeğiyle kızın evini bastı. Saral, av tüfeğiyle ateş ederek kızın annesi Melike Çetinkaya (38) ile kardeşleri Ebru Çetinkaya (16) ve Tuncay Çetinkaya\'yı (17) öldürdü. Ali Saral, Gülşen Çetinkaya ile diğer kardeşi Yasin Çetinkaya ve silah sesleri üzerine eve koşan ailenin yakınları Bayram Eren ile oğlu Murat Eren\'i yaraladı. Katliamı cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınlayan Saral, yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KARDEŞİNİ KUCAĞINA ALIP, KAÇMAK İSTEMİŞ
Ali Saral, katliamı gerçekleştirdiği sırada kardeşi Yasin Çetinkaya’yı kucağını alıp kaçmak isteyen Gülşen Çetinkaya\'nın yakın mesafeden bel bölgesine arkadan tüfekle ateş etti. Gülşen Çetinkaya, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanırken, kucağındaki kardeşi de ayağından yaralandı. Edremit Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan ve solunum cihazına bağlı olan Gülşen Çetinkaya, durumu ağırlaşınca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne sevk edildi. Hayati tehlikeyi atlatan kardeşi Yasin Çetinkaya’nın ise tedavisine serviste devam edildiği bildirildi. Yaralılardan, Burhaniye Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Bayram Eren’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, oğlu Murat Eren\'in ise yarın taburcu edileceği belirtildi

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