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Havran'daki katliamda genç kız da kurtarılamadı; ölü sayısı 4'e yükseldi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Havran ilçesinde, kendisiyle evlenmek isteyen Ali Saral (26) tarafından evlerine av tüfeğiyle gerçekleştirilen ve ailesinden 3 kişinin öldüğü saldırıda 3 yakınıyla birlikte yaralanan Gülşen Çetin

26 Şubat 2018 22:30

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Havran ilçesinde, kendisiyle evlenmek isteyen Ali Saral (26) tarafından evlerine av tüfeğiyle gerçekleştirilen ve ailesinden 3 kişinin öldüğü saldırıda 3 yakınıyla birlikte yaralanan Gülşen Çetinkaya (20), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın ölümüyle katliamda ölenlerin sayısı 4\'e yükseldi.
Havran ilçesinin Hüseyinbeşeler Mahallesi\'nde geçen 19 Şubat akşamı meydana gelen olayda Ali Saral, evlenmek istediği ancak ailesinin ret yanıtı verdiği Gülşen Çetinkaya\'nın evini basıp, katliam yaptı. Saral\'ın gerçekleştirdiği saldırıda annesi ile 2 kardeşi öldürülen Gülşen Çetinkaya, 1 kardeşi ve 2 akrabası ile yaralanmıştı.
Beline isabet eden saçmalarla ağır yaralanan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'nde yaşam mücadelesi veren Gülşen Çetinkaya da doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı\'na gönderilen Gülşen Çetinkaya\'nın cenazesi, ardından Havran\'a gönderildi. Genç kızın cenazesinin, Hüseyinbeşeler Mahalle Mezarlığı\'na defnedileceği belirtildi.
Yaralılardan, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi gören Yasin Çetinkaya (2) ile Burhaniye Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımdan servise alınan Bayram Eren’in durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Edremit Devlet Hastanesinde tedavi gören Bayram Eren\'in oğlu Murat Eren\'in ise geçen cuma taburcu edildiği bildirildi.
KATLİAMI SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI
Olay, geçen 19 Şubat\'ta, Havran ilçesine bağlı Hüseyinbeşeler Mahallesi\'nde meydana geldi. Eseler Mahallesi\'nde yaşayan Ali Saral, 2 yıl önce, Hüseyinbeşeler Mahallesi\'nde oturan Hasan ve Melike Çetinkaya\'nın kızları Gülşen Çetinkaya\'yı evlenmek için istedi. Çetinkaya çifti kızını Saral\'a vermeyince aileler arasında tartışma çıktı. Gülşen Çetinkaya\'dan vazgeçmeyen Ali Saral, yanında iki ruhsatsız av tüfeğiyle kızın evini bastı. Saral, av tüfeğiyle ateş ederek kızın annesi Melike Çetinkaya (38) ile kardeşleri Ebru Çetinkaya (16) ve Tuncay Çetinkaya\'yı (17) öldürdü. Ali Saral, Gülşen Çetinkaya ile diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ve silah sesleri üzerine eve koşan ailenin yakınları Bayram Eren ile oğlu Murat Eren\'i yaraladı. Katliamı cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınlayan Saral, yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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