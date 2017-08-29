Havran'da, MHP'den 165 istifa

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Havran İlçesi\'nde MHP üyesi 165 kişi, partilerinden istifa etti.

Son günlerde MHP\'de yaşanan istifa rüzgarına, MHP Havran İlçe Teşkilatı üyelerinden de katılanlar oldu. 5 dönem ilçe başkanlığını sürdüren ve sonrasında görevden alınan Mehmet Saraçoğlu, Havran eski Belediye Başkanı Levent Gökalp ile MHP eski ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 165 kişi, partiden istifa kararı vererek, dilekçelerini imzaladı.

İstifaları duyurmak için düzenlenen toplantıda konuşan Mehmet Saraçoğlu ve Levent Gökalp, MHP Genel Merkezi\'nin Kurucu Genel Başkan merhum Alparslan Türkeş\'in siyasi çizgisini terk ettiğini, parti içi demokrasiyi rafa kaldırdığını, kendisine oy veren vatandaşları temsil yeteneğini kaybettiğini öne sürdü. Bu nedenle MHP üyeliğinden 165 kişi olarak topluca istifa edip, Meral Akşener\'in yeni oluşum hareketine katıldıklarını belirtti.



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