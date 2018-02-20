Havran'da istediği kız verilmeyince aileyi katleden zanlı yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN-Sefer TALAY/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Havran ilçesine bağlı Eseler köyünde, 2 yıl önce evlenmek istediği ancak ailesinden olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya\'nın (20) evini basarak, iki ruhsatsız av tüfeğiyle kızın annesi ile 2 çocuğunu öldürüp, sevdiği kız ile kardeşini ve 2 yakınlarını yaralayan, katliamı da sosyal medyadan canlı yayınlayan Ali Saral (26), olaydan 8,5 saat sonra köyünde jandarma tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Havran ilçesine bağlı Hüseyinbeşeler köyünde meydana geldi. Eseler köyünde yaşayan Ali Saral, 2 yıl önce, Hüseyinbeşeler köyünde yaşayan Hasan ve Melike Çetinkaya\'nın 4 çocuğundan Gülşen Çetinkaya\'yı evlenmek için istedi. Çetinkaya çifti kızını Saral\'a vermeyince aileler arasında tartışma çıktı. Geçen zaman içinde Gülşen Çetinkaya\'dan vazgeçmeyen Ali Saral, dün gece yanında iki ruhsatsız av tüfeğiyle kızın evini bastı. Saral, av tüfeğiyle ateş ederek kızın annesi Melike Çetinkaya (38) ile kardeşleri Ebru Çetinkaya (16) ve Tuncay Çetinkaya\'yı (17) öldürdü. Ali Saral, Gülşen Çetinkaya ile diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ve silah sesleri üzerine eve koşan ailenin yakınları Bayram Eren ile oğlu Murat Eren\'i yaraladı. Katliamı cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınlayan Saral, saldırının ardından kaçtı. Olay sırasında baba Hasan Çetinkaya\'nın evde bulunmadığı öğrenildi.

Köylülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar Gülşen ve Yasin Çetinkaya kardeşler ile Bayram Eren ve oğlu Murat Eren, ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yasin Çetinkaya ise önce Balıkesir Devlet Hastanesi\'ne ardından da Uludağ Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Jandarmanın yaptığı incelemeden sonra Melike, Ebru ve Tuncay Çetinkaya\'nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

SABAH KENDİ KÖYÜNDE YAKALANDI

Katliamı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Ali Saral\'ı yakalamak için jandarma bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Hüseyinbeşeler ve Eseler köyü giriş ve çıkışları jandarma tarafından tutuldu. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda, Ali Saral, kendi köyü Eseler\'in girişindeki boş bir evde saklanırken, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık raporu için Edremit Devlet Hastanesi\'ne götürülen Ali Saral, ardından ifade için jandarma karakoluna götürüldü. Hastaneye getirildiği sırada Saral\'a güvenlik açısından jandarma yeleği giydirildiği görüldü.

VİDEO SAATLER SONRA KALDIRILDI

Ali Saral yaptığı katliamı cep telefonu ile görüntüleyerek Facebook\'ta canlı yayında paylaştı. Saat 22.36\'da başlayan canlı yayın 1 dakika sürdü. Saral\'ın bazı yakınları yayın sırasında \"Ne yapıyorsun\" diyerek tepki gösterdi. 100\'den fazla paylaşılan videoyu 30 bini aşkın kullanıcı izledi. Çok sayıda kullanıcı videoyu şikâyet etti. Facebook, önce \"Bu video sansürlenmemiş şiddet veya kan içeriyor olabilir\" notunu ekledi ardından tepkilerin artması üzerine bugün saat 12.00 sıralarında video yayından kaldırdı.



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