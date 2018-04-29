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BBC Türkçe

Havlu sütyen çılgınlığının nedeni ne?

Sosyal medyada kadınlar teri çekmesi için geliştirilen havlu sütyen 'Ta-ta towel'ı tartışıyor. Bazıları ürünün çirkin ve gereksiz olduğunu söylerken, bebeğini emziren anneler memnun.

29 Nisan 2018 20:30

Kalçaları büyüten tayt! Daha iyi selfieler için aydınlatmalı telefon kılıfları! 'İkizleri havaya kaldırmak için' yapışkan sütyenler!

Sosyal medyada yenilikçi şirketler, viral reklam kampanyalarındaki bu sloganlarla kadınlara ulaşmaya çalışıyor.

Şimdi de, ilk bakışta saçma bir buluş gibi görünen havlu sütyenler meydana çıktı.

Ta-ta towel adı verilen ve boyundan sarkarak göğüsleri kavrayan bu havlu sütyenler, teri çekmeyi amaçlıyor.

Sosyal medyada bir kadın, sütyeni "garip meme hamağı" olarak adlandırdı.

Bir başkası ise, "Kadınların ihtiyaç duyduğundan bile haberdar olmadığı göğüs aksesuarı" olarak tanımladı.

Kadınlar da ikiye ayrıldı: Bir tarafta havlu sütyeni çirkin ve gereksiz bulanlar, diğer tarafta emziren anneler gibi gözden kaçan sebeplerle üründen memnun olanlar...

Batılı kapitalist toplumların geleneksel olarak ürünlerini satmak için göğüsleri cinselleştirdiği biliniyor.

Bu stratejiyle, milyarlarca dolar kazanıldı.

Ancak kabul etmek gerekir ki, havlu sütyen kadınların göğüslerini kaplayan dünyadaki en seksi şey değil.

Dünya, komik görünümlü bir meme kaldırıcıyla tanıştı ve bayıldılar. Yıllar geçse de sütyen tasarımlarının değişmediğini düşünürsek, belki de çok şaşırmamak lazım.

Ta-ta towel havlularının yaratıcısı, Los Angeles'ta yaşayan Erin Robertson.

Robertson, bir gün evinde otururken duştan çıktığı anda göğüslerinin terlediğini fark etti.

Genç kadın internet sitesinde buluşun nasıl aklına geldiğini şu ifadelerle anlattı:

"Her şeyi denedim: Göğüslerimin altına havlu bezler koydum. Her yerime bebe pudrası sürdüm. Ama bezler çok komik duruyordu. Pudra yüzünden hamura dönüyordum. T-shirt giydiğimde ise daha da terliyordum."

Çok şık durmuyor belki ama yaz mevsiminin büyük göğüslü kadınlar için cehenneme döndüğü kesin.

Ürün böylece bir yeniliği daha beraberinde getiriyor: Reklamlarda ürünü tanıtan kadınlar, standart modellerden daha büyük göğüslere sahip.

Ta-ta, aynı zamanda yeni anneler için ödül değerinde.

Sara McGinnis adlı bir blog yazarı, bebeğini emzirirken süt akacağı endişesiyle her seferinde yanında el havlusu bulundurmaktan ve üstünü değiştirmekten yorulduğunu yazdı.

Elbette bu havlu sütyenler herkesin zevkine uygun değil.

Ancak kadınların anneliğinin ilk aylarında yaşadıkları zorluklarla ilgili dürüst ve empati kuran tartışmalar yaratarak, yüzlerde gülümseme bırakıyor.

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