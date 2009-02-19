Havlama kavgası tutuklattı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "zamansız havladığı" öne sürülen köpek, sahibinin cezaevine girmesine neden oldu.



Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın ikinci katında oturan Hasan Dik (57), apartmanın bahçesinde av köpeği beslediği gerekçesiyle kavgalı olduğu üst kat komşusu İsmet Ü. (62) ile bina önünde karşılaştı.



Köpeğin "zamansız havladığını", havlama yüzünden uyuyamadıklarını öne süren Dik, İsmet Ü. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dik, İsmet Ü'nün yüzüne yumruk attı. İsmet Ü. de yanında bulunan bıçakla Dik'i karnından bıçakladı.



Aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralanan Hasan Dik, Kapıdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Gözaltına alınan İsmet Ü, sorgusunun ardından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



(AA)

