T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Havlama kavgası tutuklattı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "zamansız havladığı" öne sürülen köpek, sahibinin cezaevine girmesine neden oldu.

19 Şubat 2009 02:00

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "zamansız havladığı" öne sürülen köpek, sahibinin cezaevine girmesine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın ikinci katında oturan Hasan Dik (57), apartmanın bahçesinde av köpeği beslediği gerekçesiyle kavgalı olduğu üst kat komşusu İsmet Ü. (62) ile bina önünde karşılaştı.

Köpeğin "zamansız havladığını", havlama yüzünden uyuyamadıklarını öne süren Dik, İsmet Ü. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dik, İsmet Ü'nün yüzüne yumruk attı. İsmet Ü. de yanında bulunan bıçakla Dik'i karnından bıçakladı.

Aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralanan Hasan Dik, Kapıdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan İsmet Ü, sorgusunun ardından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24