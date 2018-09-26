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Ekonomi

Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi

    İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) HAVELSAN tarafından üretilen ve Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800NG simülatörü Türk Hava Yolları’na teslim edildi

26 Eylül 2018 17:07

 

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

HAVELSAN tarafından üretilen ve Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800NG simülatörü Türk Hava Yolları’na teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “HAVELSAN tarafından Türk Hava Yolları (THY) için üretilen Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800NG simülatörü, EASA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sertifikasyonu tamamlanarak ticari eğitim merkezimize alınmıştır. Tüm paydaşlara teşekkürler” dedi.

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