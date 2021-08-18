HAVELSAN, Katarlı şirketle bakım desteğine yönelik iş birliği yaptı

HAVELSAN ile Katarlı Barzan Maintenance Shield QTSP LLC arasında, AW-139 Projesi kapsamında bakım desteğine yönelik satın alma sözleşmesi imzalandı.

TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) söz konusu satın almaya ilişkin imza töreni gerçekleştirildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile Barzan Maintenance Shield Başkan Yardımcısı Abdulla Al-Khater'in imzaladıkları sözleşme kapsamında, Qatar Emiri Air Force (QEAF) AL UDEID Askeri Hava Üssü/DOHA adresinde bulunan 1 adet AW-139 Tam Görev Simülatörü (FMS), 1 adet AW-139 Uçuş ve Navigasyon Prosedürleri Eğiticisi (FNPT), 1 adet AW-139 Arka Kabin Eğiticisi (RCT), 1 adet Taktik Kontrol Merkezi (TCC) ve 1 adet Dibriefing Sistemi’nin 36 ay süre ve yüzde 90 faaliyet oranı ile bakım, onarım, idame ve işletme hizmeti HAVELSAN tarafından sağlanacak. Her bir sistem için aylık minimum 100 saat eğitim süresi belirlendi.

Anlaşmaya göre, sahada 2 bakım/onarım teknisyeni daimi bulunacak. HAVELSAN merkez kadrosu olarak 1 proje yöneticisi, 1 idari koordinatör, 1 teknik koordinatör ve AR-GE ve Mühendislik Direktörlüğü mühendislik kadrosunun desteği ile hizmet verilecek.