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Yaşam

Havayolunda mesane boşaltma formülü

Japonya'da bir havayolları şirketi, yolculardan uçağa binmeden önce tuvalete gitmelerini isteyecek.

02 Ekim 2009 03:00

Japonya'nın All Nippon Havayolları (ANA) şirketi, personelini terminallerdeki uçağa giriş kapıları önüne dikecek ve personel ile yolculardan uçağa binmeden önce tuvalete gitmelerini isteyecek. Gerekçe ince hesap...

Daily Telegraph'taki habere göre, uçağa binmeden önce yolcuların "tuvaleti ziyaret etmelerini" isteyen ANA yetkilileri, mesanelerin boş olmasının uçağın yükünü azaltacağını, bunun sonucunda da hafifleyen uçağın daha az yakıt harcayacağını belirtiyorlar.

Yeni uygulama çerçevesinde havayolu, personelini terminallerdeki uçağa giriş kapıları önüne dikecek ve personel yolculardan uçağa binmeden önce tuvalete gitmelerini isteyecek.

ANA, uçakların hafiflemesinin bir aylık dönemde karbon emisyonunda 5 tonluk azalma sağlamasını umuyor.

Japon NHK televizyonunu haberine göre havayolu şirketi uygulamaya dün deneme kabilinden başladı. Deneme bir ay sürecek ve 42 uçuşu kapsayacak. Sonuç olumlu olur ve yolculardan olumlu tepki alırsa, uygulama yaygınlaştırılacak.

Kanbondioksit emisyonunun en hızlı büyüyen kaynağı durumundaki uçaklar, yılda 600 milyon ton sera gazı üretiminden sorumlu tutuluyor.

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