T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Havayolu şirketi Iberia'da işe almadan önce hamilelik testine son

İspanyol ulusal havayolu şirketi Iberia, para cezasına çarptırılmalarının ardından, kadın çalışan adaylarından hamilelik testi talep etme uygulamasına son verdiklerini duyurdu.

29 Nisan 2018 20:30

İspanyol ulusal havayolu şirketi Iberia, bu konuda para cezasına çarptırılmalarının ardından, kadın çalışan adaylarından hamilelik testi talep etme uygulamasına son verdiklerini duyurdu.

Şirketin uygulaması, iş güvenliği uzmanlarının 25 bin Euro ceza kesmelerinden sonra ortaya çıkmıştı.

Iberia, "hamile kadınların herhangi bir risk altına girmesini önlemek için" bu kuralın uygulandığını savunmuştu.

Ancak bu açıklama da, özellikle sosyal medyada şirketle dalga geçilmesine neden oldu.

Eva Snijders adlı Twitter kullanıcısı "Argümanlarınızı geliştirmeniz lazım" derken, daha öncek bir paylaşımında da "Merhaba, biz ve Iberia Ortaçağ'da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

El Pais gazetesi, uygulamanın, iş yerlerindeki ayrımcılığa karşı bir kampanyayla ortaya çıktığını yazdı.

Denetçiler, Iberia'nın çalıştığı insan kaynakları şirketi Ranstad'ın diğer sağlık kontrolleriyle birlikte hamilelik testi de istediğini keşfetti.

Iberia hamile olmaları nedeniyle hiçbir adayı geri çevirmediklerini ve beşinin işe alındığını söylerken, İspanya'da işe alımlar sırasında hamilelik testi istemenin sık görülen bir uygulama olduğunu savundu.

Ancak İspanya Sağlık Bakanı Dolors Montserrat uygulamayı "reddettiklerini" söyledi ve "Annelik asla bir işe erişimin önünde engel olamaz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IberiaEuroEva SnijdersTwitterIberia OrtaçağPaisRanstadSağlık Bakanı Dolors Montserrat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24