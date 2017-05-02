Havayolu şirketi Alitalia'ya kayyum atanıyor

Övgü Pınar

Mali krizdeki İtalyan havayolu şirketi Alitalia'nın yönetim kurulu hükümetten "kayyum" atanması talebinde bulundu.

Alitalia'nın yüzde 51'lik hissesine sahip İtalyan CAI (Compagnia Aerea Italiana) holdingi ile yüzde 49'luk hisse sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrak taşıyıcısı Etihad Havayolları, şirketin mali sorunlarının çözümü için bir yeniden yapılandırma paketi üzerinde anlaşmıştı.

Ancak geçen hafta Alitalia çalışanları arasında oylamaya sunulan paket reddedildi.

İşten çıkarmalar ve maaşlarda kesinti de içeren yeniden yapılandırma paketinin çalışanlar tarafından reddedilmesi üzerine Alitalia yönetim kurulu atılacak adımları görüşmek üzere bugün bir toplantı yaptı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamaya göre, "hissedarların sermaye artırımı yapmasının ve kısa vadede alternatif bulunmasının mümkün olmaması nedeniyle", İtalyan yasalarınca öngörülen "olağanüstü yönetim" atanması için başvuruda bulunmaya karar verildi.

Bakanlar Kurulu'nun bu akşamüstü toplanarak kayyum yönetimiyle ilgili karara varması bekleniyor.

Satış ya da kapatma kararı alınabilir

Kayyum yönetiminin 6 ay içinde şirketin yeniden yapılandırılmasına, satışına ya da kapatılmasına karar verebileceği belirtiliyor.

12.500 çalışanı bulunan Alitalia halen 94 noktaya, haftada 4200 uçuş gerçekleştiriyor. Şirketten bugün yapılan açıklamada planlanmış uçuşlarda bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

2008'de iflas eden Alitalia, 2014'te de yeniden iflasın eşiğine gelmiş ve yüzde 49'u Etihad'a satılmıştı.

Şirketin son 10 yıl içinde İtalyan devletinden 7 milyar euro'nun üzerinde destek aldığı ve halen günde yaklaşık 1 milyon euro zarar ettiği belirtiliyor.