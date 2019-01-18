Havayolu şirketi AeroMexico'dan 'DNA kampanyası': Ne kadar Meksikalıysan o kadar indirim

T24 Haber Merkezi

Meksika'nın ulusal havayolu şirketi AeroMexico, ABD'den Meksika'ya turizmi arttırmak için 'DNA indirimi' (DNA Discount) isimli bir kampanya başlattı. Kampanyaya göre DNA testi yaptıran bir ABD vatandaşı yüzde kaç Meksikalıysa o kadar indirim alabilecek.

AeroMexico'nun yayınladığı reklama göre birçok ABD vatandaşı farkında olmasa bile ailesinin geçmişinde Meksikalılar bulunuyor. Özellikle ABD'nin güneyinde yaşayan bazı vatandaşların Meksika'ya karşı önyargıları gözler önüne seren reklamda bir kişi ABD vatandaşlarına "Meksika'ya gitmek ister misiniz diye soruyor?" ve genelde hayır cevabını alıyor. Soruyu soran kişi daha sonra ise önceden yapılan DNA testlerinin sonucunu açıklıyor ve röportaja katılan ABD vatandaşları kanlarında "Meksikalılık" olduğunu öğreniyor ve çok şaşırıyorlar.

AeroMexico'nun kampanyasına göre ABD vatandaşı DNA testi sonucuna göre yüzde kaç Meksikalı çıkarsa Meksika uçuşlarında o kadar indirim alıyor. Örneğin bir ABD vatandaşı %18 Meksikalı çıkarsa, AeroMexico'nun Meksika uçuşlarından %18 indirim alıyor.