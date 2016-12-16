Havayolu hostesi şikâyetçi oldu mahkeme 'kovuşturmaya yer yok' dedi: Kaptan pilotun tecavüzüne uğradım

Antalya'da özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Almanca öğretmeni K.A. (35) adlı kadın, aynı havayolu şirketinde pilotluk yapan ve evli olan H.T.’nin (45) tecavüzüne uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. K.A., Antalya ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadelerde, şu iddialarda bulundu:

“12 Aralık 2015 tarihinde Antalya’dan İzmir’e uçtuk. Uçuş sonrası hostes arkadaşlarımla yemek yedik. Daha sonra M. ve H. ismindeki iki kaptan, arkadaşları ile bize dahil oldu. Beraber barlar sokağına gittik. Orada bir barda alkol aldık. Daha öncesinde hostes arkadaşlarımla yemekte de içki içmiştik.”

‘Alt tarafım çıplaktı’

“Normalde çok alkol almadığım için etkilendim. Geri dönüşümüzde M. kaptanın odasına geçtik. Masada bir içki şişesi vardı. İçki içtiğimizi hatırlamıyorum. Uyandığımda kaptan H.T.’nin odasındaydım. Alt tarafım çıplak, üzerimde kazak vardı. Kaptan H.T. yanımda çıplak olarak yatıyordu. ‘Ne yaptın bana’ dedim. O da ‘Hatırlamıyor musun?’ dedi. Bana tecavüz ettiğini anladım.”

Sürekli İzmir’e uçurdular

Kabin amiri kadın, ifadesini şöyle sürdürdü:

“Bana ‘Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. İftira atıyor derim. Seni Antalya’da barındırmam’ dedi. Olaydan sonra kaptan H. ile sürekli İzmir’de konaklamalı görevlendirilmeye başladım. Beni sürekli yanına çağırıyor, ben de kaçıyordum. Yine bir İzmir görevinde odama geldi. Kapıyı açtığımda sarıldı, öpmeye çalıştı, kalçalarımı sıktı. ‘Oda arkadaşım lobide, yanıma gelecek’ deyince tedirgin olup ayrıldı.”

‘Korkup sakladım’

Yaşadıklarının psikolojisini bozduğunu ifade eden K.A., ifadesini şöyle tamamladı:

“Korktum; çok borcum olduğu için işimi kaybetmek istemedim. Ancak bir süre sonra olanları erkek arkadaşımla paylaştım. 2016 Mart ayında savcılığa gidip şikâyetçi olduk. Ancak şikâyeti olay günü yapmadığım için kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi. Şikâyet sonrası şirketim ücretli izin verdi. 7-8 ay çalışmadan para aldım. İki gün önce ise işten çıkarıldım.”

Kovuşturmaya yer yok kararı

Yaşandığı iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın inceleme yürüttüğü, inceleme kapsamında aynı havayolu şirketinden 4 kişinin ifadesine başvurulduğu, savcının, şikâyet tarihi ile olay arasında geçen süre ve tanık ifadelerini dikkate alarak kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği öğrenildi. Kaptan H.T. ise, detaylı açıklama yapmak istemediğini belirterek iddiaları yalanladı.