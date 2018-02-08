HAVAYOLU ÇALIŞANLARI YENİ SENDİKA KURDU

*Hava-Sen sendikası başkan adayı Kaptan Pilot İskender Çarkçı:

\"Kamyoncuların oyları ile bizim her türlü isteğimiz ve dile getirdiğimiz sorunlar gözardı edilmiştir. Bize söz hakkı verilmemiştir.\"

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Büyük bir çoğunluğunu Türk Hava Yolları personelinin oluşturduğu Türkiye Sivil Havacılık Sendikası\'na (HAVA-İŞ) alternatif olarak Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) kuruldu.



\"KAMYONCULARIN OYLARI İLE BİZİM HER TÜRLÜ İSTEĞİMİZ VE DİLE GETİRDİĞİMİZ SORUNLAR GÖZARDI EDİLMİŞTİR\"

Hava-Sen sendikasının başkan adayı Kaptan Pilot İskender Çarkçı, Atatürk Havalimanı\'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada mevcut sendikanın kamyoncuları üye yaparak temsil haklarının ellerinden alındığını kaydederek şunları söyledi, \" Mevcut sendikada temsil imkanı kalmaması ve sorunlarımızı dile getirme imkanı verilmemesi nedeniyle özellikle uçucu kesimdeki arkadaşlarımızın desteği ve isteği ile yeni bir sendika kuruldu. Bu hafta başından itibaren üye kaydına hazır hale geldi. Bugün bütün çalışanlara mail ve SMS attık. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren yoğun bir katılım bekliyoruz. Eski sendikada biz yüzde 75\'i sağladığımız halde üye aidatlarının yüzde 90\'ını ödediğimiz halde, temsilde ancak yüzde 25 ile temsil ediliyorduk. Bizim karşımıza gerçekte kamyoncu diye tabir ettiğimiz ki gerçekten kamyoncu emekçileri tenzih ederim. Biz genel bir tabir olarak kamyoncu diyoruz. Kamyoncuların oyları ile bizim her türlü isteğimiz ve dile getirdiğimiz sorunlar gözardı edilmiştir. Bize söz hakkı verilmemiştir. Bizim siyasi hiçbir amacımız yoktur. İdeolojik hiçbir amacımız yoktur. Hiçbir partinin şahsın ya da ideolojinin uzantısı değiliz.Tamamen ve sadece çalışanların sesiyiz. Onlar için varız. Paralı ve akçeli hiçbir işle işimiz yoktur\" dedi



\"ŞİRKETİMİZİN RAKİBİ, HASMI DEĞİL ONUN YARDIMCISI OLACAĞIZ\"

Mevcut sendikanın daha önceki yıllarda üyelerden topladığı yardımlaşma aidatının 50 milyon lirasının kaybolduğunu ifade eden Çarkçı, \"Bu sendika hala hazırda brüt maaşın yüzde 1.5\'ini alıp aylık 3 milyon lira gibi bir gelir elde etmekte. Bu sendikayı ilgilendiren tek konu budur. Bizim parayla işimiz yok. Biz 2019\'un yıl başına kadar üyelerimizden aidat almayacağız. 2019 yıl başından sonra ise biz sadece yüzde 0.5 aidat alacağız. Yani şu anki sendikanın aldığı aidatın üçte biri. Çünkü paraya işimiz yok. Bizim işimiz çalışanların haklarının ve menfaatlerinin korunması. Bir defa biz çalışanların sesiyiz. Hiçbir siyasi ideolojinin peşinde asla olmadık. Tek amacımız çalışanlarımızın haklarını savunmak. Bunun içinde şirketimizin yükselmesi. Şirketimiz yükseldikçe biz de onlarla beraber hak ettiğimiz değeri alacağız. Şirketimizin rakibi, hasmı değil onun yardımcısı olacağız. Tek hedefimiz mevcut sendikanın yapmış olduğu hukuk dışı, etik dışı değerlerle mücadele etmek. Önümüzde ki dört yıl içinde kendi hesaplarına göre 150 milyon lira civarında toplanacak para, daha önceki yıllarda toplanan 50 milyon nasıl kayboldu ise, burada da kaybolacak\" diye konuştu.



\"SEYYANEN ZAM TEKLİF EDECEĞİZ\"

Uçucu kesimin mesai şartlarını düzeltmek ve az maaş alan çalışanlar için seyyanen zam isteyeceklerini söyleyen Çarkçı,

\"Yine düşük ücret alan veya askeri ücretle alan veya düşük ücret alan üyelerimize zam yerine seyyanen zam yapılması. Düşük bir zam oranı pilotlarda yüksek bir zam oranına tekamül ediyor. Ama askeri ücretli veya düşük ücret alan bir arkadaşımıza bir şey ifade etmiyor. O nedenle bize yüksek zam yerine, düşük ücretli arkadaşlarımıza seyyanen zam teklifiyle gideceğiz. Dolayısı bu arkadaşlarımızın daha iyi bir refah düzeyine gelmesini sağlayacağız \" şeklinde konuştu.

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