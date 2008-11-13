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Çevre

Havayı en çok Asya kentleri kirletiyor

Dünya hava kirliliğinin en çok Asya'nın büyük kentlerinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

13 Kasım 2008 02:00

BM Çevre Programı, Asya kıtasında büyük kentlerden yayılan kirli havanın dünyanın ısınma sorununu "çarpıttığı" görüşünü dile getirdi.

Çin'in başkenti Pekin'de konuşan BM Çevre Programı Başkanı Achim Steiner, "Hava kirliliği sorunu, sanayiden karbondioksit salımının dünya atmosferini ısıtmada (sera etkisi) etkisinin tam anlaşılmasını da kötü biçimde örtebiliyor" dedi.

Kirli hava katmanı güneş ışığını yaklaşık yüzde 75 oranı gibi anormal ölçüde keserek, sıcaklığı 2 derece düşürebiliyor.  Başta fabrikalar ve otomobillerin yarattığı karbondioksit emisyonu ve hava kirliliği, canlıların yaşamı için çok önemli olan su kaynaklarını besleyen buzulları da erimeye ve kirlenmeye itebiliyor.

Kirlilikten en çok Asya kentleri sorumlu

Dünya hava kirliliği Kuzey Amerika, Amazon Havzası, Afrika ve Avrupa'nın yanında en çok Asya'nın büyük kentlerinden kaynaklanıyor. Kirli hava katmanı kaynaklandığı alandan başka temiz alanları da kirletebiliyor. Asya'nın kirli hava katmanı Arap Yarımadası'ndan Büyük Okyanus kıyılarına dek uzanıyor.

BM'nin Atmosfer ve İklim Değişikliği Kurulunun baş uzmanı Hint asıllı Prof. Dr. Virabhadran Ramanathan, "Eskiden hava kirliliği katmanının yalnız ait olduğu kent üzerinde asılı kaldığını düşünürdük, oysa bugün biliyoruz ki bu kötü katman başka alanlara taşınarak oraları da kirletiyor" dedi.

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