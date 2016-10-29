Havaya ateş açmaktan aranan polis kendini öldürdü

Adana'da karıştığı kavgada havaya ateş açtığı için aranan polis memuru otomobilinde başından silahla vurulmuş olarak bulundu. 29 yaşındaki Hasan Hüseyin Bozbey'in intihar ettiği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hasan Hüseyin Bozbey, gönül ilişkisi olduğu G.D. ile bir süre önce ayrıldı. G.D. başka bir kişiyle nişanlandı.

İddiaya göre dün Bozbey ile G.D. son kez konuşmak için buluştu. Buluşmanın ardından Hasan Hüseyin Bozbey, otomobiliyle G.D.’yi evine bıraktı. Bu sırada G.D.’nin yakınları, Hasan Hüseyin Bozbey’e saldırdı. Tartaklanan polismemuru Bozbey, saldırganların elinden kurtulabilmek için tabancasını çıkartıp havaya ateş açtı, ardından da otomobiline binerek uzaklaştı. G.D.’nin yakınları, silah kullanan polis memuru Hasan Hüseyin Bozbey’den şikayetçi oldu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da silahı kullanan polis memurunun bulunup, kimliğine ve tabancasına el konulmasını istedi.

Hasan Hüseyin Bozbey ise otomobiliyle dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam İlçesi’ndeki Mustafalar Köyü’nde bulunan ormanlık alana geldi. Bu sabaha dek otomobilin içerisinde beklediği değerlendirdilen Bozbey, tabancasını başına dayayarak tetiği çekti. Polis memurunun cesedini, ormanlık alana gelen vatandaşlar ile arayan yakınları bulup polise haber verdi. İntihar ettiği değerlendirilen Hasan Hüseyin Bozbey’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere AdanaAdli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Bozbey’in tabarcası da otomobilin içinde bulundu.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.