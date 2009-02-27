Havasız ortamlar vücut direncini düşürüyor

Havalandırılmayan mekânlar vücut direncini düşürüyor, dikkat eksikliği oluşturuyor.



Uzmanlar, özellikle mevsim geçişlerinde ve soğuklarda kapalı mekânlardaki toplu yaşamların arttığını, bunun da enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırdığını söylüyor.



Kulak Burun Boğaz Uzmanları, soğuklar nedeniyle evlerde ve iş yerlerinde yapılması gereken havalandırmaların ihmal edildiğini kaydetti. Uzmanlar; "Kapalı ortamların havalandırılması kişilere zarar vermez aksine faydalı olur.



Kapalı mekânlar bir kişide olan hastalığın diğerlerine bulaşma ihtimalini artırıyor. Yaşanılan mekânların mutlaka havalandırılması gerekiyor. Havalandırma içeride bulunan mikropları öldürür. Havalandırma yapılmayan mekânlarda oluşan ev tozları alerjik durumların ortaya çıkmasına neden olur” dedi.

