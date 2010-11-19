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Sağlık

Havası en kirli iller: Tekirdağ ve Iğdır

Resmi tespitlere göre üç yıl içinde Türkiye'nin havası yüzde 25 temizlendi. Tekirdağ ve Iğdır en kirli şehirler.

19 Kasım 2010 02:00

T24 - Resmi tespitlere göre üç yıl içinde Türkiye'nin havası yüzde 25 temizlendi. Tekirdağ ve Iğdır en kirli şehirler.

Havası en kirli iller: Tekirdağ ve Iğdır

Kamu kurumlarının tespitlerine göre doğalgazın Türkiye genelinde yaygınlaşmasıyla hava kirliliği azalırken, bu yıl en kötüler kükürtdioksit açısından Tekirdağ, partikül yoğunluğu açısından Iğdır oldu.


Doğubatı fark etmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’nin son 3 yıl içinde hava kirliliği haritasındaki değişiklik dikkat çekti. 2007-2008 kış döneminde kükürtdioksit madde ortalamalarının en yüksek olduğu iller Hakkâri ve Bitlis olurken, 2008-2009 döneminde Tekirdağ ve Kars bu illerin yerini aldı. 2009-2010 kış döneminde ise Tekirdağ ardından Bolu geldi. 2009-2010 kış sezonunda kükürtdioksit ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçe merkezleri sırasıyla Tekirdağ (189), Bolu (119), Edirne (92), Muğla (88), Kırıkkale (73), Amasya (65) ve Sivas (60) oldu. İstanbul ise alt sıralarda yer aldı. Maddenin ve enerjinin en küçük parçası olan partiküler madde ortalamalarının en yüksek olduğu il ise Iğdır. Partiküler ortalaması 158 olan Iğdır’ı takip eden şehirler şunlar: Karabük (144), Denizli (141), Çorum (138), Bolu (137) ve Batman (130) olarak tespit edildi. Çevre ve Orman Bakanlığı hava kalitesi konusunda 2010-2013 planı hazırlamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ise Türkiye genelinde, üç yıl içinde hava kirliliği yüzde 25 azaldı.

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