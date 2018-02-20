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Spor

Havard Lorentzen, olimpiyat rekoruyla altın madalyayı kaptı!

Norveçli sürat patenci, erkekler 500 metrede tarihi bir performansa imza atarak olimpiyat şampiyonluğuna uzandı

20 Şubat 2018 14:48

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları erkekler sürat pateni 500 metre yarışının galibi Norveç'ten Havard Lorentzen oldu.

Yarışın 16. ayağında Hollanda'nın madalya iddialısı isimlerinden Ronald Mulder ile birlikte piste çıkan Lorentzen, 34.41'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı. Norveç'e PyeongChang 2018'deki 10. altın madalyasını getiren Lorentzen, ayrıca ülkesinin bu disiplindeki 70 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Saniyenin sadece yüzde biri farkla Lorentzen'in gerisinde kalan Güney Koreli Min Kyu Cha, kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapan ülkesine gümüş madalya kazandırdı. Tingyu Gao ise 34.65'lik derecesiyle üçüncü sırayı elde ederek sürat pateninde madalya kazanan ilk Çinli oldu.

Sürat pateninde kış olimpiyatları tarihinin dominant ülkesi olan Hollanda ise, kadınlar 500 metrenin ardından erkekler 500 metrede de PyeongChang 2018'i madalyasız kapatarak hayal kırıklığı yarattı.

(Eurosport)

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