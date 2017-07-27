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Havaray ihalesi iptal edildi

Projenin ihalesine Cengiz ve Doğuş holdingler de girmişti

27 Temmuz 2017 13:58

En düşük teklifi Alsim Alarko verdiği "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray" ihalesi projede revizyon ihtiyacı gerekçesiyle iptal edildi. 

Sözcü'de yer alan habere göre, Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun “Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray” projesi kapsamında 1.29 milyar TL bedelle en düşük teklif verdiği ihale iptal edildi.

Alarko Holding’den dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, “İşveren İdarenin tarafımıza 26 Temmuz’da tebliğ edilen yazısında, projede revizyon ihtiyacı doğması nedeniyle söz konusu ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir” denildi.

Açıklamaya göre, Alsim Alarko İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün açmış olduğu “Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı” ihalesine 1.29 milyar lira ile en düşük teklifi vermişti.

Cengiz ve Doğuş da girmişti

12 Ocak 2017’de ihaleye çıkılan Havaray projesine Alarko Alsim, Doğuş İnşaat, Yapı Merkezi, KMB-Çelikler, Cengiz İnşaat, Gülermak-Nurol, Güryapı girmişti. 7 firmanın katıldığı ihalede, 6 firma teklif sundu, Güryapı çekilmişti.

 

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