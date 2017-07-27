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Havaray ihalesi iptal edildi

Sefaköy-Başakşehir Havaray Hattı ihalesi iptal edildi

27 Temmuz 2017 02:35

Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı’nın ihalesi iptal edildi. Alarko Holding, iptal kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamayla duyurdu. Projede değişiklik yapılacağı gerekçesiyle, ihalenin iptal edildiği belirtildi.

 Gazete Duvar'ın haberine göre, açıklamada, “İşveren İdarenin tarafımıza 26.07.2017 tarihinde tebliğ edilen yazısında, projede revizyon ihtiyacı doğması nedeniyle söz konusu ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir” denildi. 15 kilometre uzunluğundaki hatta, 17 istasyon yapılması planlanıyor.

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