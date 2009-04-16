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Yaşam

Havan topu mermisi patlaması: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta çocukların, askeri alanda bulduğu havan topu mermisinin patlaması sonucu 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

16 Nisan 2009 03:00

Kahramanmaraş'ta, askeri tatbikat alanında çocukların bulduğu havan topu mermisinin patlaması sonucu 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı beldesi Deniz Köyü mevkisinde, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait askeri tatbikat alanında oynayan çocuklar, patlamamış havan topu mermisi buldu.

Çocukların ailelerine göstermek için getirdiği mühimmatın patlaması sonucu Nidal Kürkçüeri (18) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı Sultan Avcı (24) ve çocukları Salih Avcı (4) ile Medine Avcı (2) yaralandı.

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Medine Avcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Salih Avcı'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ailenin, Gaziantep'ten Narlı beldesine hurda toplamak için geldikleri ve tatbikat alanının yanında çadır kurdukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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