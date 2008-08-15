Havan saldırısına 2 gözaltı

ÜSKÜDAR’daki 1. Ordu’ya bağlı Selimiye Kışlası’na, el yapımı havanla yapılan saldırıyla ilgili olarak bir hafta süren çalışmanın ardından 1’i kadın 2 kişi Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.



Sorgulanan 2 kişinin DHKP/C örgütü üyesi oldukları ileri sürüldü. Patlamadan sonra biri kadın iki kişinin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı belirtilmiş, saldırıyı "Devrimci Karargah" adlı adı duyulmamış örgüt üstlenmişti. Örgütün, PKK’nın metropollerdeki yapılanması olduğu iddia edilmişti.

