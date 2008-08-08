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Politika

Havan saldırısı 'Devrimci Karargah'ın

Selimiye Kışlası adıyla bilinen 1. Ordu Komutanlığı'na yapılan havan saldırısını, adı daha önce duyulmamış "Devrimci Karargah" adlı bir örgüt ü

08 Ağustos 2008 03:00

İSTANBUL - Selimiye Kışlası adıyla bilinen 1. Ordu Komutanlığı'na yapılan havan saldırısını, adı daha önce duyulmamış "Devrimci Karargah" adlı bir örgüt üstlendi. "Devrimci Karargah"ın PKK'ya yakın sol bir örgüt olduğu iddia ediliyor.
İstanbul.indymedia.org sitesinde yayınlanan haberde "Devrimci Karargah" adlı örgütün yazılı açıklamasına yer verildi. Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine yönelik ayrıntı verilmeyen örgüt açıklamasında, "Devrimci Karargah'a bağlı şehit Ongan müfrezesi, T.C. ordusunun 1. Ordu karargahına yönelik bir havan saldırısı girişiminde bulunmuştur. Savaşçılarımız üslerine dönmüşlerdir. Eylemle ilgili olarak devrimci kamuoyu daha sonra ayrıntılı olarak aydınlatılacaktır" denildi.
Açıklamada, "Her ne kadar eylem girişimiz teknik başarısızlıkla gerekli etkinliğe ulaşamamışsa da Devrimci Karargah bu eylem tarzıyla artık faşist ve sömürgeci tüm karar ve uygulama merkezlerinin dokunulmazlığına son vermektedir. Bu, özgürlük, demokrasi ve sosyalizm savaşımızın bundan sonraki askeri niteliğinin tarifidir" denilerek bu tür eylemlere devam edileceği ifade edildi.

PKK'yı çağrıştırıyor

Açıklamanın son bölümünde, saldırının, Doğu ve Güneydoğu ile Kuzey Irak'ta TSK'ya karşı savaşan PKK'lılar ile Kürt halkını selamlamak için gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu eylem Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine kendi iktidar yürüyüşlerini bir kez daha başlatma çağrısıdır" denildi.

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