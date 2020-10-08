Havalimanlarından geçen yolcu sayısı Eylül'de yüzde 54 düştü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılı Eylül ayına ait havayolu yolcu ve uçak istatistiklerini açıkladı. Daha geç açıklanan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine yönelik “öncü veri” kabul edilen kayıtlara göre yılın 9. ayında Türkiye geneli havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,6 azalarak 9,5 milyon kişi olarak gerçekleşti.

Böylece, yılın ilk 9 ayında yolcu sayısı 61 milyonu geçerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,8 oranında düşüş yaşandı.