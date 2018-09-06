Havalimanlarından 8 ayda 143 milyon yolcu geçti

Gökhan Artan / İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Ocak-Ağustos döneminde toplam yolcu ve uçak trafiğini açıkladı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler dâhil yüzde 7.3 artışla 1 milyon 360 bin 876, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) yüzde 12.5 artışla 143 milyon 202 bin 371 oldu. (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 10.6 artışla 2 milyon 527 bin 101 tona ulaştı.

DHMİ Genel Müdürlüğü, 2018 yılının sekiz ayı ve Ağustos ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 2018 yılı Ağustos ayında; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 8.3 azalışla 82 bin 596, dış hatlarda ise yüzde 8.5 artışla 75 bin 687 oldu.

Transit yolcularla 22 milyon 800 bin yolcu

Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 14.5 artışla 46 bin 432 olarak gerçekleşti. Hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte yüzde 2.2 artışla 204 bin 715’e ulaştı.

Ağustos’ta Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 1.1 azalışla 10 milyon 526 bin 567, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 10.8 artışla 12 milyon 258 bin 770 oldu. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 4.8 artış ile 22 milyon 800 bin olarak gerçekleşti.

Kargo trafiği de arttı

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Ağustos ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 3.4 artışla 104 bin 719 ton, dış hatlarda yüzde 5.1 artışla 295 bin 658 ton, toplamda ise yüzde 4.7 artışla 400 bin 377 tona ulaştı.

İstanbul’un havalimanlarında yolcu sayıları

İstanbul Atatürk ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarındaki hareketlilik Ağustos ayında devam etti.

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5.0 azalışla 1 milyon 839 bin 848, dış hatta ise yüzde 2.0 artışla 4 milyon 788 bin 190 olmak üzere yüzde 0.2 azalışla 6 milyon 628 bin 38 olarak gerçekleşti.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 6.0 artışla 2 milyon 851 bin 88, dış hatta ise yüzde 12 artışla 1 milyon 225 bin 726 olmak üzere toplamda yüzde 8.0 artışla 3 milyon 310 bin 914 olarak gerçekleşti.

Tatil merkezlerindeki havalimanları

Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan (İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum) havalimanlarının 2018 yılı ağustos ayı itibariyle dış hat yolcu sayısında büyük bir artış yaşandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 0.4 artışla 921 bin 547, dış hatta ise yüzde 13 artışla 464 bin 785 olmak üzere toplamda yüzde 4.0 artışla 1 milyon 386 bin 332 olarak gerçekleşti.Gazipaşa Alanya Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 36 artışla 71 bin 989, dış hatta ise yüzde 81 artış ile 110 bin 522 olmak üzere toplamda yüzde 60 artışla 182 bin 511 olarak gerçekleşti.

Antalya dış hat yolcu sayısı arttı

Antalya Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 2.0 azalışla 747 bin 701, dış hatta ise yüzde 18 artışla 4 milyon 91 bin 391 olmak üzere toplamda yüzde 15 artışla 4 milyon 839 bin 92 olarak gerçekleşti.

Muğla’ya ilgi büyük

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 3.0 artışla 462 bin 329, dış hatta ise yüzde 52 artışla 322 bin 459 olmak üzere toplamda yüzde 19 artışla 784 bin 788 olarak gerçekleşti.Muğla Dalaman Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 8.0 artışla 251 bin 235, dış hatta ise yüzde 22 artışla 559 bin 31 olmak üzere toplamda yüzde 17 artışla 810 bin 266 oldu.