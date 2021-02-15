Havalimanları devletten borç erteleme talep etti; üçüncü havalimanının yıllık 1.33 milyar dolar ödemesinden mahsuplaşma gündemde

Bloomberg ajansının haberine göre Türkiye’deki birçok havalimanının işletmecisi, pandemide gelirlerinin azalması nedeniyle borçlarının ötelenmesi veya yıllık kira ücretlerinde indirim yapılması için devletle masaya oturdu. Bloomberg’in haberine göre havalimanı işletmecileri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile konuya ilişkin görüşmelere başladı. Bloomberg’e konuşan kaynaklar henüz somut bir önerinin olmadığını, işletme modelleri nedeniyle taleplerin şirketten şirkete farklılık gösterdiğini belirtti. Bloomberg’e göre havalimanı işletmecilerinin talepleri, kontrat sürelerinin uzatılması, ödemelerin bu yıl için ötelenmesi, yıllık kira ücretlerinde indirim ya da bunların bileşimlerinden oluşuyor.

Pandemi havacılık sektörünü zora sokmuş, havayolu şirketlerinin ve havalimanlarının yolcu sayılarında büyük düşüşler gözlenmişti. 2020’de IGA Havalimanı İşletmesi tarafından işletilen Türkiye’nin 90 milyon yolcu kapasiteli en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı’nın yolcu sayısı yüzde 55, TAV Havalimanları’nın işlettiği 5 havalimanının yolcu kapasitesi ise yüzde 70 oranında geriledi. Malezya Airports’un işletmesini üslendiği Sabiha Gökçen’in yolcu sayısı ise yüzde 52 oranında azaldı.

İGA’nın 1.33 milyar dolar ödemesi gerekiyor

IGA’nın, 2019’da 25 yıllığına işletmeye başladığı İstanbul Havalimanı için kamuya yıllık 1,33 milyar dolar ödeme gerçekleştirmesi gerekiyor. Buna karşın şirketin yıllık yolcu sayısı için kamu garantisi bulunuyor. Bloomberg’e konuşan iki kaynak, İGA için opsiyonlardan birinin de kamu yolcu garantisi ödemesi ile yıllık kiranın mahsuplaşılması olabileceğini kaydetti.