T24 LogoT24 Logo
Gündem

Havalimanındaki kayıp eşya listesinden ... Gelinlik, otomobil direksiyonu, geyik eti de unutulanlar arasında

İbrahim YILDIZ-Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı’nda 2017 yılında unutulan eşyalarla ilgili bilgi veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, yolcuların unuttukları eşyalar arasında araba direksiyonu, kalıp mermerle

28 Ocak 2018 16:08

İbrahim YILDIZ-Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı’nda 2017 yılında unutulan eşyalarla ilgili bilgi veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, yolcuların unuttukları eşyalar arasında araba direksiyonu, kalıp mermerler, gelinlik, tuğla, semaver, geyik eti de  bulunduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “ “Yolcu, uçak, yük trafiği bakımından Avrupa\'nın zirvesine yerleşen Atatürk Havalimanı, sadece yolcuların hizmet aldığı bir işletme değil, her gün binlerce misafirimizin vakit geçirdiği canlı, hareketli bir yaşam alanı. En çok neler unutulmuş AHL\' de hiç merak ettiniz mi? İşte 2017 Yılının ilginç ‘kayıp eşya’ listesi: Araba direksiyonu, Araba tamponu, İskoç Gaydası, 50 bin 100 EURO, Kalıp Mermerler, Gelinlik, Geyik Eti, Tuğla, Avize,120 inç Televizyon, Semaver, Printer, Oksijen maskesi ve tüpü, Olta takımı, Röntgen” paylaşımında bulundu.

TESLİM ALINMAYAN EŞYALAR EMANETTE

 2017 yılında unutulan eşyalar görevliler tarafından kayıp eşya bürosuna götürülerek kayıt altına alındı. Yolculardan bazıları daha sonra gelip kaybettiği eşyasını teslim alırken, büyük bir bölümü ise kayıp eşya bürosunda beklemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanında geçtiğimiz yıl içerisinde unutulan kayıp eşya sayısı ise toplam 48 bin 504 adet olarak kayıtlara geçti. Eşyaların 7 bin 931 adedi sahiplerine teslim edilirken, 40 binin üzerindeki eşya ise emanette tutuluyor.

6 YOLCU UÇAK İÇERİSİNDE VEFAT ETTİ

Atatürk Havalimanı’nda yolculara sağlık bakımdan müdahale edildiğini de söyleyen   Ocak, Atatürk Havalimanı’nda 2017 yılı boyunca gerçekleştirilen diğer operasyonlara ilişkin de bilgiler verdi. Ocak, geçtiğimiz bir yıl boyunca 5 bin 450 yolcuya sağlık hizmetinin verildiğini ifade ederken, 6 yolcunun ise uçak içinde vefat ettiğini söyledi. Havalimanındaki operasyonlarda engelli yolcuların unutulmadığını da belirten Ocak, .bu kapsamda toplam 424 bin 394 engelli yolcuya hizmet verildiğini de açıkladı.  

324 TON DE-ICING UYGULANDI

Eğitim ve tatbikatlarla bilgi ve tecrübelerini geliştiren DHMİ ARFF ekipleri tarafından 2017 yılında 1 kez ateşli yangın tatbikatı, 3 kez de ulaşım süresi ölçüm tatbikatı yapıldığını sözlerine ekleyen DHMİ Genel Müdürü Ocak, paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca DHMİ ARFF Müdürlüğü bilgisi dâhilinde müstecir firmalarca 12 kez acil durum ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Yine 2017\'de karla mücadele için uçakların dış yüzeyini buzlanma hadisesine karşı koruyan toplam 324 ton de-icing kullanıldı. Bu hizmet için yaklaşık bir milyon 522 bin 800 lira harcama yapıldı.”

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZMuratDHA ATATÜRK HavalimanındaDevlet Hava MeydanlarıDHMİ Genel Müdürü Funda OcakKonuylaAvrupaAtatürk HavalimanıEnAHLYılınınArabaGaydasıEURO Kalıp Mermerler Gelinlik Geyik Eti Tuğla Avize120Televizyon Semaver

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24