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Havalimanında yolcu çantasındaki çoraplardan 11 güvercin çıktı

Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) hava yoluyla Hatay'a gelen bir yolcunun çantasındaki çorapların içinde 2'si ölü, 11 güvercin ele geçirildi

21 Kasım 2017 14:46

Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden (KKTC) hava yoluyla Hatay\'a gelen bir yolcunun çantasındaki çorapların içinde 2\'si ölü, 11 güvercin ele geçirildi.
Hatay Havaalimanı\'nda Gümrük Muhafaza görevlileri, KKTC\'den gelen bir yolcunun sırt çantasında arama yaptı. Çantanın içinde canlı olduğunu belirleyen görevliler, detaylı aramada çorapların içine konulmuş 11 güvercin buldu. Güvercinlerin 2\'sinin öldüğü belirlenirken, yolcu gözaltına alındı. Polis, yolcuyla ilgili soruşturma başlattı.

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