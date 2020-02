Havalimanında yere düşürülen kas hastası Bilal'in kolu kırıldı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Esenboğa Havaalanı\'nda uçaktan indirilirken yer hizmetleri görevlileri tarafından yere düşürüldüğü iddia edilen kas hastası Bilal As\'ın (11) kolu kırıldı. Duruma tepki gösteren Bilal\'in ailesi, görevlilerden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Van\'da oturan Mevlüde- Murat As çiftinin, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) adlı kas hastası olan çocukları Bilal, tedavi için Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. DMD hastası Bilal, bunun üzerine annesi Mevlüde ve ablası Nisanur ile birlikte, geçen ayın başında, uçakla Ankara\'ya geldi. Yürüyemeyen Bilal As, iddialara göre havalimanında yer hizmetleri veren taşeron firmanın görevlileri tarafından uçaktan alındıktan sonra tekerlekli sandalyeye konulurken yere düşürüldü. Ailenin iddialarına göre DMD Hasta Bilal As, düştükten sonra ağlamaya başladı, ancak görevliler önemli bir şey olmadığını söyleyip, iddiaya göre yeterince ilgilenmedi.

Olayı anlatan Anne Mevlüde As, daha sonra oğlunun tekerlekli sandalyesini istediğini fakat burada da başka bir şokla daha karşılaştığını belirterek, \"Havayolu şirketinin görevlileri bana, tekerlekli sandalyenin Van\'da unutulduğunu söyledi. Daha sonra çocuğum havaalanındaki eski bir tekerlekli sandalyeye konuldu ve bizi almaya gelen kardeşim Ahmet Arvas tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan oğlum Bilal\'in sağ kolunun kırıldığı tespit edildi\" dedi.

\'BEN HER TÜRLÜ HAKKIMI ARAYACAĞIM\'

Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle Ankara\'ya doktora geldiklerini belirten anne Mevlüde As, şunları söyledi:

\"Eylül ayının başlarıydı. Ankara\'ya gelirken gayet güzel geldik. Ankara\'ya geldiğimizde, \'Biz çocuğu uçaktan tekerlekli sandalyeye geçirebiliriz\' dedik ama görevliler, \'Bu bizim görevimiz\' dedi. Biz Bilal’i kaldırdığımız sırada görevli oğlumuzu düşürdü. Kolunun üzerine düştü ve düşer düşmez bağırdı. Benim elimdeyken de düşüp kırabilirdi. Ama benim asıl şikayetçi olduğum konu, olaydan sonraki mevzu. Oradaki görevli beni sürekli yalancı çıkarmaya başladı. Orada pilot, hostes gibi bir sürü görevli vardı. Hiç kimse yardımcı olmadı. \'Kolu incinmiştir, çocuk yalan söyler\' diye beni yalancı çıkardılar. Ben her türlü hakkımı arayacağım. Ben adamı, düşürdü diye suçlamıyorum ama en azından bize yardımcı olabilirlerdi veya ambulans çağırabilirlerdi.\"

Bilal As ise yaşadığı talihsiz olayı şöyle anlattı:

\"Engellileri taşımakla görevli bir çalışan beni yanlışlıkla yere düşürdü. Dirseğim tekerlekli sandalyenin demirine çarptı. Sonra da omuzuma yakın bir yerde kırık oldu. Sonra dayım geldi. Hastaneye gittik.\"

Bilal As\'ın dayısı Ahmet Arvas da \"Bir engelli çocuğa yapılan bu muamele hiç reva değil. Biz bunu yakıştıramadık. Onlardan hakkıyla bir özür bulamadık. Olaydan 7-8 gün sonra ablamı arayıp özür dilediler ama bizim asıl amacımız böyle engelli çocuklara yapılan muameleye dur denilmesi. Onların haklarının savunulması gerek. Onların sosyal hayattan kopmaması için ve bu gibi muamelelere maruz kalmaması için bizim onlara yardımcı olmamız lazım\" dedi.

DMD HASTALIĞI NEDİR?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan hastalıktır. Sadece erkek çocuklarda görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta kas fonksiyonu için gerekli olan temel bir proteinin eksiktir. Bu proteinin yokluğunda kaslar giderek zayıflar, kas dokusunun yerini yağ dokusu alır.



