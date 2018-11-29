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Havalimanında yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN  Ferit Melen Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) tarafından, yangın tatbikatı yapıldı

29 Kasım 2018 20:16

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN  Ferit Melen Havalimanı\'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) tarafından, yangın tatbikatı yapıldı. Uçak pistinde meydana gelen yangın, ekipler tarafından söndürülürken, havalimanındaki iki otobüste kurtarmayı bekleyen yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.
DHMİ, Van Ferit Melen Havalimanı\'ndaki uçak pistinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat nedeniyle DHMİ itfaiye ve ambulans ekipleri alanda hazır bulunurken, yaşanacak olan herhangi bir uçak yangınında nasıl müdahele edileceği senaryo gereği uygulandı. UMKE, AFAD, 112 Sağlık, itfaiye, polis ve askeri ekiplerin hazır bulunduğu tatbikat alanında, çıkan yangına ilk olarak DHMİ\'nin yangın kurtarma ekipleri tarafından müdahale edildi, hemen ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangının ardından, uçak pistinde bulunan iki otobüste kurtarmayı bekleyen 9 yaralı ve 1 ölü, UMKE ekipleri tarafıdan çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.Daha sonra  sedye üzerine konulup ambulanslarla Van\'daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılar arasında bulunan bir kız öğrenci, sürekli \'anne, anne\' diye bağırdı. Tatbibakın ardından, ekipler havalimanında hatıra fotoğraf çektirdi.
FOTOĞRAFLI
 

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