T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Havalimanında viagra operasyonu

Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Mısır Hava Yolları ile Kahire aktarmalı Çin ’den gelen Türk vatandaşı Ö.Ö’nün hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı

29 Aralık 2012 01:51

Atatürk Havalimanı Araştırma Büro Amirliği ekipleri yurda kaçak yolla sokulmak istenilen yaklaşık 500 Bin TL değerinde viagra ve cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Mısır Hava Yolları ile Kahire aktarmalı Çin ’den gelen Türk vatandaşı Ö.Ö’nün hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Şüpheli Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali’nden çıktıktan sonra taksiye yöneldi.

Ö.Ö, taksiye bineceği sırada polis tarafından durduruldu. Valizlerinde yapılan aramada yurda kaçak yolla sokulmak istenilen 50 bin 229 adet viagra ile değişik renk ve ebatlarda 40 kilo ağırlığında cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirildi.

Yakalanan kaçak ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ö.Ö buradaki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.

ETİKETLER

havalimanıviyagraoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24