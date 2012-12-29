Havalimanında viagra operasyonu

Atatürk Havalimanı Araştırma Büro Amirliği ekipleri yurda kaçak yolla sokulmak istenilen yaklaşık 500 Bin TL değerinde viagra ve cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Mısır Hava Yolları ile Kahire aktarmalı Çin ’den gelen Türk vatandaşı Ö.Ö’nün hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Şüpheli Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali’nden çıktıktan sonra taksiye yöneldi.

Ö.Ö, taksiye bineceği sırada polis tarafından durduruldu. Valizlerinde yapılan aramada yurda kaçak yolla sokulmak istenilen 50 bin 229 adet viagra ile değişik renk ve ebatlarda 40 kilo ağırlığında cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirildi.

Yakalanan kaçak ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ö.Ö buradaki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.