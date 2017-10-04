Havalimanında valizden uyuşturucu çıktı

TRABZON, (DHA)-TRABZON’da, havalimanında gerçekleştirilen operasyonda 15 kilo 371 gram esrar ele geçirildi.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinden İstanbul aktarmalı olarak Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne gelen Güney Afrika uyruklu E.E.N.’ye ait valiz, X- Ray cihazından geçirildiği sırada yoğunluk fark edildi. Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpeği \'Niki\' ile arama yaptığı valizde, vakumlanmış 15 pakette, 15 kilo 371 gram esrar ele geçirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan E.E.N. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.