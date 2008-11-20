Havalimanında tecavüz skandalı

Bir kaç gün önce Paris’e gitmek üzere Tunus’tan İstanbul’a gelen ancak vizesi olmadığı için Atatürk Havalimanı’nda (AHL) mahsur kalan 20 yaşındaki genç kıza defalarca tecavüz edildiği iddia edildi.



İstanbul aktarmalı olarak Paris’e gitmek isteyen ancak vize problemi nedeniyle AHL’de mahsur kalan kıza yardım etmek istediğini söyleyen ve bir turizm şirketinde çalıştığı belirtilen personelin genç kızı “Ben sana vize alırım” yalanıyla kandırdığı söyleniyor.

Vize alma yalanıyla S.R.’yi kandıran personelin genç kızın uçak biletini yırttığı ve Avcılar’da bulunan bir eve götürdüğü belirtiliyor. Götürüldüğü evde 3-4 gün boyunca uyuşturucu ve alkol verilerek çok sayıda kişi tarafından tecavüze uğradığını iddia eden S.R. ise bu vahşetten ancak kaçarak kurtulabildiğini emniyet birimlerine verdiği ifadede belirtti.



Olayın ardından, mağdur olan genç kıza yine Atatürk Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir turizm şirketinin yetkilileri sahip çıktı. Tecavüze uğradıktan sonra ülkesine dönmesi için tekrar AHL’ye gelen 20 yaşındaki genç kıza, turizm şirketinin personeli arasında topladıkları parayla dönüş bileti aldı ve anlaşmalı oldukları bir otelde 2 gün boyunca konaklamasını sağladı.

Genç kızın yaklaşık 3 hafta kadar önce İstanbul aktarmalı olarak Paris’e giden annesinin yanına gitmek için İstanbul’a geldiği belirtildi.

Mağdure bugün ülkesi Tunus’a gönderildi.



