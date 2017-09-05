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Havalimanında leylek sürüsü alarmı

  İbrahim YILDIZ-Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) Yaz ayının bitmesiyle birlikte sıcak iklim bölgelerinde göç etmeye başlayan leylek sürüleri Atatürk Havalimanı’nda yetkilileri alarma geçirdi

05 Eylül 2017 16:20

 

İbrahim YILDIZ-Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) Yaz ayının bitmesiyle birlikte sıcak iklim bölgelerinde göç etmeye başlayan leylek sürüleri Atatürk Havalimanı’nda yetkilileri alarma geçirdi.

Göçmen kuşların geçiş yolunda bulunan Atatürk Havalimanı\'nda leylek sürüleri nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için kule görevlileri pilotları sürekli bilgilendiriyor. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri leylek sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları da uyarıyor. Havalimanına iniş ve kalkış yapmak uçaklara zaman zaman zor anlar yaşatan leyleklerin göçü, pilotlar ve kule görevlilerinin telsiz konuşmalarına da yansıdı. İniş için alçalan bir uçağın pilotu bin feet (300 metre) yükseklikte gördüğü leylek sürüsünü hava trafik kontrol görevlilerine bildirdi. Kule görevlisi ise diğer bütün pilotları uyararak konu hakkında dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

 

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