Havalimanında, kadın terliklerinden uyuşturucu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince başlatılan operasyonda, İstanbul Havalimanı'nda kadın terliklerinin içerisine gizlenmiş, dolgu malzemesi görünümünde toplam 10,5 kilogram metamfetamin adı verilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Türkiye’ye uyuşturucu sokmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan analizde, İran’dan Türkiye’ye gelen bir yolcu riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu yolcuyu havalimanına getiren uçak, bilgi sistemleri üzerinden takip edilerek, iniş yaptığında operasyon için harekete geçildi.

Şüpheli yolcunun beraberindeki bagajlar x-ray cihazına sevk edildi. Burada yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, açılarak aranan bagajların içerisinde ilk bakışta suç unsuruna rastlanmadı. Narkotik dedektör köpekler ile yapılan aramada, dedektör köpeklerin valizlerde bulunan kadın terliklerine tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine bağlantı noktalarından ayrılan terliklerin içerisinde dolgu malzemesi görünümünde beyaz renkli, kalın kalıplar halinde plakalar bulundu. Söz konusu plakalardan alınan numunenin analizinde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı.

6,5 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Uyuşturucunun yurt içindeki alıcılarını tespit etmek amacıyla soruşturma derinleştirildi. Kent içerisinde belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda alıcılar yakalandı. Söz konusu alıcıların kullandıkları otomobilde yapılan aramada, benzer yöntemle terlikler içerisine gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu daha ele geçirildi.

Birbiri ile bağlantılı iki operasyon sonucunda, toplam 10,5 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirilirken, Türkiye’ye uyuşturucu sokmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı. (İHA)