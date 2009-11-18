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Yaşam

Havalimanında kaçak içkiye 40 gözaltı

18 Kasım 2009 01:58

Atatürk Havalimanı'nda sigara ve içki kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak içki, sigara ve ilaç getiren bir şebekeyi takibe aldı.

Şebekenin, kaçak malları Atatürk Havalimanı'ndan yurda soktuğunu tespit eden polis ekipleri, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük görevlilerinin de aralarında bulunduğu öne sürülen 40 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık bir yıldır takip edilen şebekenin, ülkeye kaçak yolla milyonlarca lira değerinde sigara, içki ve ilaç soktuğunun tespit edildiği bildirildi.

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