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Havalimanında intihar eden İngiliz turist, uyuşturucu krizine girmiş

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Havalimanı'nda dün intihar eden engelli İngiliz kadın turist Kim Jaeger'in (32), olay öncesinde uyuşturucu madde krizine girdiği ortaya çıktı

18 Haziran 2018 15:30

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Havalimanı\'nda dün intihar eden engelli İngiliz kadın turist Kim Jaeger\'in (32), olay öncesinde uyuşturucu madde krizine girdiği ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali içerisinde meydana geldi. Bedensel engeli bulunan İngiliz Kim Jaeger, uçağa binmek üzere havalimanına geldi. Gişe görevlisine biletini onaylattıktan sonra ikinci güvenlik kontrolünden geçmek için bir üst kata çıkan İngiliz turist, bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Metrelerce yükseklikten zemine düşen turist Jaeger için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Ambulansla hastaneye götürülen İngiliz kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay öncesinde uyuşturucu madde krizi geçirdiği kaydedilen Kim Jaeger\'in cenazesi, otopsinin ardından ülkesine gönderilecek.

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