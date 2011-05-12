-HAVALİMANINDA ''HAMSTER'' AVI İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Atatürk Havalimanı'nda, bir yolcu tarafından bırakılan 2 hamsterı (bir tür kemirgen fare) yakalamak için herkes seferber oldu. İki hamster, görevlilerin sıkı takibi sonunda yakalandı. Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali gidiş katındaki X-Ray cihazlarının bulunduğu merdiven altında fark edilen iki hamsterı yakalamak için alanda bir telaş yaşandı. Uçağa alınmayınca, sahibi tarafından gizlice bir köşeye bırakıldığı tahmin edilen iki hamster, gidiş katındaki X-Ray cihazlarının bulunduğu merdiven altını kendilerine yuva olarak seçti. Yeni yuvalarında polisler ve güvenlik görevlileri tarafından fark edilen hamsterlardan biri kovalamaca sonucu yakalanırken, diğeri kaçmayı başardı. Görevliler, kaçan hamsteri yakalamakta ısrar edince, havalimanında, yolcuların meraklı bakışları arasında tatlı bir kovalamaca başladı. Havalimanı görevlileri sonunda hamsterı yakalamayı başardı. Hamsterı yakalayan görevlilerden biri, hamsterları sahiplendi.