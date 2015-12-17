Havalimanında bıçaklı yolcu paniği

İngiltere’nin başkenti Londra’nın en büyük havalimanı olan Heathrow’da, kendisini defalarca başından bıçaklayan bir adam panik yarattı.

Yetkililer olayın çarşamba akşamı beşinci terminalin bekleme salonunda gerçekleştiğini ve görevliler tarafından kontrol altına alınan adamın hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Olayın güvenlik açığının sonucu olmadığı belirtilirken, adamın restoranların birinden 'çok keskin olmayan' bir bıçak çaldığı ve kendini bıçaklamaya başladığı belirtildi.



Görgü tanıkları, Orta Doğulu ya da Kuzey Afrikalı olduğunu tahmin ettikleri adamın yüzünün kanla kaplı olduğunu söylediyse de yetkililer hastanede tedavi altına alınan adamın herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.