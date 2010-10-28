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Yaşam

HAVALİMANINDA BASKETBOL ŞOVU ANKARA (A.A)

28 Ekim 2010 21:57

-HAVALİMANINDA BASKETBOL ŞOVU ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali, basketbol şovuna sahne oldu. AnadoluJet firmasının sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, kendilerine ''Karizma Şov'' adını veren ve aralarında artistik jimnastikle uğraşan sporcuların da bulunduğu akrobasi grubu, birbirinden güzel hareketleri sergiledi. Ekibin şovu, havalimanındaki yolcular ve yolcu yakınları tarafından ilgiyle izlendi. Yaklaşık yarım saat süren gösterinin ardından AA muhabirine açıklama yapan sporculardan 12 yaşındaki Berkay Doğan, 5 yaşından beri jimnastik yaptığını belirterek, ''Jimnastikçi olduğum için haftanın her günü okuldan çıktığımda akşama kadar antrenman yapıyorum. Hafta sonları da Karizma Şov'da çalışıyorum'' dedi.  Ekibin 13 yaşındaki diğer üyesi Emre Saraç da hafta içi jimnastik yaptığını, hafta sonları ise Karizma Şov'da görev aldığını ifade etti. Saraç, her gün antrenman yaparak ve sağlıklı beslenerek formunu koruduğunu söyledi. Ekip üyeleri, gösteri sonrasında bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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