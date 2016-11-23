"Havalimanında Abdullah Gül'ün ayakkabıları çıkartılmadı, İngiltere Büyükelçisi daha sonra özür diledi"

11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün Özel Kalem Müdürü Onur Şaylan, Gül ve heyetinin güvenlik gerekçesiyle İngiltere'deki havalimanında ayakkabılarının çıkarıldığı iddialarını yalanladı. Şaylan, "Sayın Gül ve heyeti, Heathrow Havalimanı’nda Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkilerin seviyesine uygun olmayacak şekilde x-ray cihazından geçmek durumunda bırakıldı. Ancak, ayakkabı çıkarılması söz konusu olmadı" dedi. Ayrıca Şaylan İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi’nin özür dilediğini de belirtti.

Vahap Munyar'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (23 Kasım 2016) nüshasında yayımlanan 'Köln Üniversitesi ders programına Tekinalp'in adını verdi' başlıklı yazısı şöyle:

GEÇMİŞ yıllarda Hürriyet ve Günaydın gazetelerine damgasını vurmuş meslek büyüğüm Necati Zincirkıran mesaj gönderdi:

- Ertuğrul Özkök, pazar günkü köşesinde “Namık Kemal Lisesi” başlıklı bir bölümde son Türk Ticaret Kanunu’nu hazırlayan Komisyon’un Başkanı Prof. Ünal Tekinalp’in Köln Üniversitesi tarafından “Yılın Hukukçusu” seçildiğini duyurdu. Bu haberle gururlandım. Ünal Hoca ile konuşup, bunu yazmalısın.

Prof. Tekinalp’i aradım, anlattı:

- Köln Üniversitesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 10 yıldır müşterek verdiği yüksek lisans programı var. Programa her yıl önemli bir kişinin, özellikle hukukçuların adı veriliyor.

Programa daha önce adı verilenleri sıraladı:

- Prof. Ernst Eduard Hirsch, Süreyya Ağaoğlu, Halide Edip Adıvar, Prof. Andreas Bertalan Schwarz, Ernst Reuter.

Kendisinin adının 2015-2016 ders programına verildiğini vurguladı:

- Köln Üniversitesi, 25-26 Kasım’da gerçekleşecek mezuniyet töreni ve vesileyle gerçekleşecek konferansa beni davet etti.

Konferansta 45 dakikalık bir sunum yapacağını belirtti:

- Sunumda Türk Ticaret Kanunu’nu anlatacağım.

Konferansın açılış konuşmacılarına değindi:

- Köln Üniversitesi Program Direktörü Prof. Heinz Peter Mansel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurucu Program Direktörü Prof. Yeşim M. Atamer, Stiftung Mercator Bilim Başkanı Dr. Felix Streiter ve Türk-Alman Hukukçular Birliği Başkanı Prof. Philip Kunig.

Türkiye-Almanya arasında son günlerde yaşanan gerginliğe işaret etti:

- Böyle bir ortamda Köln Üniversitesi’nde 45 dakika Almanca konferans vermemin önemli olacağını düşünüyorum.

Prof. Tekinalp’in adının Köln Üniversitesi’nde ders programına verilmesi gurur verici değil mi?

İngiltere Gül'den özür diledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Beyoğlu Sohbetleri”nde AB ülkelerinin Türkiye’ye takındığı tavırdan örnekler verirken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İngiltere’de havalimanında üstünün arandığını, ayakkabısının çıkartıldığını anlattı. Ben de yazdım.

Gül’ün Özel Kalem Müdürü Onur Şaylan, konuyla ilgili bir bilgi notu gönderdi:

- 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül ve heyeti, Heathrow Havalimanı’nda Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkilerin seviyesine uygun olmayacak şekilde x-ray cihazından geçmek durumunda bırakıldı. Ancak, ayakkabı çıkarılması söz konusu olmadı.

Durumun Dışişleri Bakanlığı’na bildirildiğini belirtti:

- Sayın Çavuşoğlu’nun talimatı doğrultusunda İngiltere makamlarına şikayette bulunuldu. Ayrıca, bu olaydan kısa süre sonra ülkemizi ziyaret eden ilk İngiliz yetkili olan York Dükü Prens Andrew’a mütekabiliyet esasları çerçevesinde havalimanı giriş çıkışında güvenlik kuralları en katı şekliyle uygulandı.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi’nin Gül’ü ziyaret ettiğini vurguladı:

- Sayın Büyükelçi, özürlerini arz edip, böyle bir olayın tekrarlanmayacağını dile getirdi.

İngiltere’nin daha sonra aldığı kararı aktardı:

- İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hem Dışişleri Bakanlığı, hem Başbakanlık, hem de Cumhurbaşkanlığı yapmış yabancı devlet adamlarının ülkeye giriş çıkışlarında her türlü aramadan muaf tutulması kararı aldı. Sayın Gül’ün İngiltere’ye daha sonraki ziyaretlerinde bir sorun yaşanmadı.