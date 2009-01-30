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Yaşam

Havalimanına 'virüs' rötarı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde sisteme giren virüs nedeniyle bilet ve bagaj işlemlerinde gecikme yaşandı

30 Ocak 2009 02:00

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde "SITA CUTE" adlı uluslararası bir bilgisayar firması tarafından işletilen sisteme giren ve "Downadup" adı verilen "Networm" virüsü nedeniyle bilet check-in işlemleri ve bagaj barkodlanmasında sorun yaşandı.

Atatürk Havalimanı'nın işletici firması TAV tarafından yapılan açıklamada, Türkçe karşılığı "Ağa karışmış solucan" olarak tanımlanan "Downadup" adlı virüsün, bugün erken saatlerde Dış Hatlar Terminali'ndeki işlemlerde sorun yarattığı, bunun üzerine bilet ve bagaj işlemlerinin elle yapıldığı, bununda gecikmelere neden olduğu bildirildi.

Açıklamada, virüs nedeniyle 400'e yakın sistem merkezinde virüs temizlemesi yapıldığı ve işlemin devam ettiği ifade edilerek, "Bu problem nedeniyle SITA yetkililerinden alınan bilgiye göre SITA sistemlerinin kullanıldığı Los Angeles, Miami, Oslo, JFK, Orlando ve Bremen gibi önemli hava limanlarında sorun yaşanmıştır" denildi.

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