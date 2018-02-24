Havalimanına gitmek için 3 kez kıta değiştiren taksici: Çıkışı kaçırdım!

İstanbul'da taksicilik yapan E.C.’ye Eylül ayında Karaköy'den aldığı Suudi Arabistanlı müşterilerini ‘İstanbul turu attırarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğü’ iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Konuyla ilgili konuşan taksici, kendisinin de turistlerden şikayetçi olduğunu söyledi. Taksici ayrıca “çıkışı kaçırdım” diyerek kendini savundu.

Habertürk’ten Uzay Kesmen’in haberine göre, açıklamalarda bulunan taksici o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Taksim'de müşterilerden biri indi. Türkçe biliyordu. Bana, ‘Sabiha Gökçen Havalimanı'na ne kadar hızlı gidebilirsin?' diye sordu. Adama 2. köprüyü geçtikten sonra yolda trafik olduğunu söyledim. Köprüyü geçtikten sonra Sabiha Gökçen'e 16 dakika olduğunu gösteren bir tabela olduğunu belirttim. Adam o yoldan gitmemi söyledi. 2. köprüyü geçince o tabeladan içeri girdik.

Çıkışı kaçırmış!

Otoyola saptıktan 1 kilometre sonra müşteriler telefonla birilerini aramaya başladı. Telefonla Taksim'de inen adamla görüştürmek istediler. O karmaşada yolun Sabiha Gökçen çıkışını kaçırdım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gittiğimizin farkında değildim. Bir baktım, köprünün 2 ayağı karşımda. Rengim attı, boncuk boncuk terlemeye başladım. Müşteriler köprüyü görünce kıyameti koparttı. Köprüye girmek zorundaydım. Yolları bilmediğim için en sonunda İkitelli'den çıktım. 2. köprü üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittim.”

"Ben de davacıyım"

Dolandırıcılık iddialarını da yalanlayan E.C., kendisinin de turistlerden şikayetçi olduğunu söyledi. Taksici, şöyle devam etti:

“Taksim'de indirdiğim adam telefonda ‘Arkadaşlarım uçağı kaçırdı, 8 bin lira para vereceksin' dedi. Bizi havalimanı karakoluna götürdüler. Taksimetre 380 lira para yazmış. Otoban ve köprü ücretleri de var. O gece bana 450 liraya patladı. Müşterilerden 1 kuruş bile almadım. Ben de Arap müşterilerden davacı oldum.”