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Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı, uçak için kurtarma operasyonu başladı (2)

100 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALDI Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkan uçak için saat 04:00 sıralarında kurtarma operasyonu başladı

18 Ocak 2018 13:57

100 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALDI
Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkan uçak için saat 04:00 sıralarında kurtarma operasyonu başladı. Trabzon Havalimanının uçuşlara kapatılması ile birlikte Ankara Esenboğa ve Samsun Havalimanı’ndan getirilen 500 ve 350 tonluk 2 vinç uçağın bulunduğu alana yanaştı. Devlet Hava Meydanları İdaresi (DHMİ) bünyesinde oluşturulan kriz merkezi tarafından yönetilen kurtarma operasyonunda Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ile AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, sağlık, itfaiye ve belediyeden oluşan 100 kişilik ekip görev aldı.  Polisinde çevrede güvenlik önlemi aldığı kurtarma çalışmalarını vatandaşlarda çevreden ilgiyle izledi.
VİNÇLER KURULDU
Operasyon, uçağın bulunduğu alanda sağlamlaştırılan zemine yanaştırılan 2 ağır tonajlı vincin kurulumu ile başladı. Görevliler uçağı kanat hizasından halatla bağladı. Uçağın gövdesinde hasar oluşmaması için halatla gövde arasına süngerler yerleştirildi. Uçak ön ve arka taraftan bağlanacak ilave halatlarla dengede tutularak piste çekilmesi planlanıyor. Piste çekilecek uçağın yakıtı boşaltılarak hangara çekilecek. Burada yolcuların bagaj ve kabinde kalan kişilsel eyşaları indirilecek. 
DENİZDEN GÖRÜNTÜLENDİ
Trabzon Havalimanı’nda süren uçak kurtarma çalışmaları DHA ekibi tarafından denizden görüntülendi. Sahil Güvenlik botunun denizden eşlik ettiği çalışma sırasında görevliler uçağın ön tarafına kadar inerek operasyonu yönettiği görüldü.

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