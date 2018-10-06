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Havalimanı güvenlik görevlisi kazada öldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da kontrolden çıkan otomobilin takla atıp bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

06 Ekim 2018 16:02

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'da kontrolden çıkan otomobilin takla atıp bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. 
Kaza, saat 04.30 sıralarında Gazipaşa- Alanya sınırındaki Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Seydi Talan yönetimindeki 07 UV 256 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak bariyerlere çarptı. Kazada Seydi Talan ile araçtaki Murat Mangar (31) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Murat Mangar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Murat Mangar\'ın cenazesi, otopsi için morga kondu. Seydi Talan ise ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi götürülerek tedaviye alındı.
Seydi Talan ve Murat Mangar\'ın Gazipaşa Alanya Havalimanı\'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Evli ve 1 çocuk babası Murat Mangar\'ın eşinin 6 aylık hamile olduğu kaydedildi.

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